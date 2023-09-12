基泰建設旗下建案「基泰大直」因施工不慎，造成鄰近公寓大規模塌陷，由於事發突然且狀況罕見，基泰建設瞬間成為媒體關注焦點，外界也好奇基泰背後的掌權人究竟是誰？從基泰111年報可以發現，公司大股東並非董事長陳世銘或總經理馮先勉，王姓與楊姓家族成員的影響力高出兩人不少。

公開資訊觀測站數據顯示，目前主要負責對外處理此事的馮先勉持有基泰0.71%股權，在記者會上請辭的董事長陳世銘則持有0.5%股權，兩人連前十大股東都排不上。

從年報可以看到，持股比例最高的是山福開發的3.15%，董事長王維聖個人也持有1.81%股權，與王維聖具一等親關係的王再福為山福開發董事，個人也持有基泰3.11%股權，為持股比例第二高的單一大股東。

與王再福具二等親關係的千福開發董事長楊飛龍，個人持有基泰0.35%股權，且千福開發也持有1.75%股權，王再福一等親王莉嘉擔任董事長的川福國際也持有基泰1.61%股權。

另外，年報上也顯示，楊海譽持有1.82%基泰股權，與楊海譽有一等親關係的鄧美鳳持有1.95%股權，兩人共持有3.77%股權，影響力不容小覷。