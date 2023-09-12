雖然第3季邁入北美AM淡季，但也進入南半球旺季，AM業務北美需求仍強加上南半球AM訂單強勁，汽車零組件營收表現不差。另外，State farm開始擴大AM賠付，並且已從原先的塑件擴及至鈑金件，耿鼎今天走勢也頗為強勁。車燈也受惠於大陸政策推動，加以第4季新車銷售旺季，車燈三雄今天買盤再起，漲勢也相對凌厲。

8月營收方面，麗清8月營收創同期高即使上次高，AM達到8.37億元；耿鼎也創下今年新高，達到2.4億元，年增率33.7％；堤維西一舉站上18.2億元，繳出月增22.4％及年增19.3％成績，使得前8月營收年增率由負轉正；帝寶穩健成長，8月營收15.97億元，月增10.6％、年增4.2％；永新-KY單月營收亦來到今年最高，為2.84億元，約增10.8％，年增6.5％。

此外，AM出貨北美比重高，由於近期台幣貶破32元關卡，有望貢獻第3季匯兌利益，使得第3季獲利表現也受期待。