今年以來報酬率超過5成的4檔海外股票型ETF包括：統一FANG+(00757)、富邦未來車(00895)、國泰智能電動車(00893)、富邦元宇宙(00903)。

統一FANG+ ETF(00757)基金經理人林良一表示，今年來AI熱潮帶動科技股強勢上漲，近期市場轉向檢視企業基本面是否足以支撐股價。FANG+指數成分股核心業務穩健，EPS已領先回到上升軌道，從今年第2季至明年年底，成分股平均EPS成長率預估將達到35.76%，加以AI熱潮作為新成長動能，有望帶動指數持續向上。

根據集保及晨星數據，受益人數前十大海外股票ETF中，科技主題ETF超過半數，且績效包辦前5名，顯示科技股ETF因具備高成長潛力，仍為投資人最青睞標的。其中，表現最亮眼的統一FANG+ ETF(00757)，今年來報酬率高達80.37%，近半年報酬率也達到47.52%，皆排名第一，績效王寶座屹立不搖。統一FANG+ ETF(00757)採取菁英戰術，成分股精選最具競爭力的十大科技巨頭，且在多個科技主流趨勢中，都居領先地位。這個戰術讓該檔ETF具高成長潛力，並掌握科技股題材輪動商機。