近日北京市海淀區29個社區的二手房交易指導參考價已取消，這一參考價之前為抑制學區房熱度而發布。但大陸財新網引述多名仲介人士透露，該指導價限制自9月8日起被取消，目前海淀區29個熱點學區超出指導價的房源已可展示，而此前這些房源不能掛牌。

一位海淀房產仲介機構人士說，過去限價只影響是否能在外網呈現，沒有影響成交價。如今取消這20多個社區限價後，可以對外呈現，有利於更好出售，但掛牌單價超過每平方公尺18萬元人民幣的房源，仍暫時還不能在外網呈現。

北京的二手房指導價起於2021年。當時繼廣州、上海、深圳推出二手房指導價後，北京開始在海淀區試點。在2021年9月底由海淀區房地產經紀協會發佈一份無強制執行力的非公開倡議，公佈了蜂鳥家園、華清嘉園等29個房價漲幅、成交量大的重點社區作為試點，執行二手房指導價政策，號召仲介公司不再掛牌高於指導價的房源。

對於海淀區二手房市場的走勢，合碩機構首席分析師郭毅表示，在目前市場狀況下，沒必要針對個別二手房社區禁止對外展示。相關政策微調也是基於穩定市場環境，不代表未來的二手房價格會出現大幅上漲。