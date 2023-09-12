士林地方檢察署今年2月初將國安局前上校組長劉冠軍名下之台積電等4檔上市股票囑託法務部行政執行署士林分署執行，士林分署同年2月間迅速全數賣出，執行款項1億2904萬6531元後，士林分署更鍥而不捨再次陸續執行股票之減資款11萬954元及現金股利1165萬3394元，再加上士林地檢已查扣存款1257萬98元，合計成功追徵之價額為1億5338萬977元，追回金額已達99.5％。

1999年間，劉冠軍涉嫌利用職務之便，陸續侵占國安專案鉅額經費及孳息，並於案發後立即潛逃出境，經前國防部高等軍事法院檢察署及士林地檢接續發布通緝在案，因劉冠軍迄未到案，致無從追訴其犯行。

士林地檢運用刑法沒收新制相關規定向士林地方法院聲請單獨宣告沒收劉冠軍與其妻子名下財產並追徵價額。經士林地院裁定准許沒收劉冠軍未扣案之犯罪所得1億5404萬5007元，如全部或一部分不能沒收或不宜執行沒收時則追徵其價額。

士林地檢即依此裁定，除自行查扣劉冠軍帳戶之存款外，並將先前查扣劉名下之台積電、聯電、華邦電、云辰等4檔上市股票囑託士林分署執行。士林分署於收案後第一時間緊急啟動劉冠軍集保帳戶內股票之追徵作業，先將上述士林地檢所查扣之股票，包括聯電19萬837股、台積電20萬8309股、華邦電46萬3669股、云辰9萬9858股等4檔股票，合計高達96萬2673股，全數委賣變價取得款項1億2904萬6531元。

行政執行官更以鍥而不捨的精神再將上開股票20多年所生之股息、股利一併追加查扣，共查獲包括云辰股票因減資而須退還之股金11萬954元及台積電等3檔股票尚待配發未領取之股息合計1165萬3394元，成功有效協助士林地檢追徵之價額合計1億4081萬879元，再加上士林地檢已查扣存款1257萬98元，合計成功追徵之價額為1億5338萬977元，追回劉冠軍案未扣案之犯罪所得已達99.5％。

士林分署將持續與士林地檢攜手合作，積極辦理偵查中及判決確定後查扣財產之變價事宜，以確實維護社會公平正義及犯罪被害人之權益。