中選會今（12）日發布總統副總統選舉公告。對於若有擬總統參選人通過連署最後卻決定退選是否有問題？中選會主委李進勇今表示，「他如果沒有來登記的話，就沒有所謂退選的問題，他如果來登記的話，那也沒有退選的問題」。

李進勇說明，總統副總統選舉登記日期將從2023年11月20日起至2023年11月24日止，候選人可以透過政黨推薦或連署方式申請登記為總統副總統候選人。

李進勇說，依連署方式申請登記為候選人，自2023年9月13日至9月17日受理申請為總統副總統選舉被連署人，9月18日公告被連署人，9月19日至11月2日受理連署書件，11月14日前公告連署結果。

由於總統大選醞釀在野整合，若有總統擬參選人通過連署，但卻決定退選，有無問題？李進勇表示，「他如果沒有來登記的話，就沒有所謂退選的問題，他如果來登記的話，那也沒有退選的問題」，登記了，就沒有退選問題。

有媒體再次提問，若有人送件登記連署，但是11月卻沒有登記總統副總統候選人，是否違規？李回覆，沒有違規的問題，就是沒有按照連署登記為候選人的資格。

中選會補充，各擬參選人最後是否前來選務機關登記為候選人，皆屬所有擬參選人之公民參政權利，選務機關都予以尊重；至依總統選罷法及公職選罷法規定，如經法定程序登記為候選人後，依法則不得撤回候選人登記。