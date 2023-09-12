侯友宜競選辦公室今發布新北市里長後援會影片，由新北市的17位里長參與拍攝，過去他們與侯友宜一起共事、在基層打拚，將透過里長們的視角，告訴國人他們眼中的侯友宜，是如何在第一線為人民打拚、魄力解決基層問題。

侯辦文宣組召集人陳國君、新聞組副召集人錢震宇、新北市里長後援會長許承煬及多位里長今天共同召開記者會，會中強調，人民需要一位勇敢面對挑戰、有能力解決問題的國家領導人，而面對問題、解決問題，是侯友宜一直所堅持的信念，在副市長、市長任內，始終在第一線，與里長們站在一起。

影片中有里長提到，侯友宜的特質是會做事、有原則、服務不分黨派，是他們心目中的英雄。也有里長列舉侯友宜在新北市的政績，如不畏強權站在第一線，清除五股垃圾山；397公頃的塭仔圳，僅花3年就完成整治；其他還有銀髮俱樂部、社區治安改善等，不但讓市民安居樂業，更是新北的改變。

錢震宇指出，里長是最先反映民意的代表，因此侯友宜在市長任內年年進行「行動治理」，帶領局處與里長面對面，直接面對基層的心聲、魄力解決問題。對於侯友宜而言，民眾的小事，就是政府的大事，也是侯友宜最關心的事，未來也將抱持著這樣的理念與堅持，用照顧新北市民的魄力與決心，來替更多國人服務。

錢震宇也說，今天所發布的影片更像是一支紀錄片，真實的記錄里長們與侯友宜的互動，及每天的工作，因此這部影片除了是傳達里長們支持侯友宜的心聲之外，也藉由這個機會向里長致敬，感謝其平常在基層默默付出，大家都是做實事的人。

許承煬表示，侯友宜凡事都親力親為，任何事情都站在第一線，跟里長走在一起，把市長當里長做，而影片中所呈現的，都是里長最真實的心聲。未來他如果當上總統，相信也會跟全國的國民站在一起，替我們的未來來著想、打拚。