路透報導指出，隨著輝達在AI晶片領域變得越來越強大，其他或許有朝一日能成為其競爭對手的公司處境也變得變得越來越艱難。

創投公司認為投資這些新創公司的風險較高，最近砸大錢投資的意願明顯降溫。一個AI晶片從設計發展成一個工作原型可能要燒掉逾5億美元，投資人縮手立即威脅到新創公司的前景。

Eclipse Ventures合夥人Greg Reichow表示，輝達持續佔有主導地位凸顯出要打入這個市場有多困難。這導致對這些新創公司的投資減少，至少其中許多公司取得的投資已經縮水。

根據PitchBook的數據，今年截至8月底，美國晶片新創公司只籌得8.814億美元資金，相較之下，2022年前三個季這類交易額達到17.9億美元。截至8月底，這類創投交易數量從23筆大減至4筆。

輝達拒絕對此發表評論。

尋求資金挹注的晶片新創公司也面臨投資人提出更嚴格的要求。消息人士透露，投資人要求新創公司擁有的產品必須能在幾個月內推出或已經帶來營收。

大約兩年前，對晶片新創公司的新投資額通常在2億～3億美元之譜。PitchBook分析師Brendan Burke表示，現在這個數字已經降到約1億美元。

雖然活在輝達影子下的晶片製造公司處境艱難，但AI軟體與相關技術領域的新創公司卻沒有面臨同樣的窘境。根據PitchBook的數據，今年截至8月底，這類新創公司籌得約240億美元資金。