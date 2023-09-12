花蓮縣政府針對青少年容易聚之場所進行聯合稽查。(花蓮縣衛生局提供／王志偉花蓮傳真)

為保護青少年免於菸品的危害，花蓮縣政府近日針對7種青少年容易聚集場所進行聯合稽查，取締吸菸行為人6人、以及業者提供吸菸器具1案，衛生局長朱家祥強調嚴格把關，防止青少年受害，也提醒業者商店勿販賣菸品給青少年，違者最高重罰5萬元罰鍰。

國健署針對青少年吸菸行為調查，短短3年，年輕人抽菸倍增，其中新型菸品（電子菸、加熱菸）對青少年造成嚴重危害，因現行法源不足，菸防法於今年初修正，立法院三讀通過，全面禁止包括電子煙在內各式類菸品製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告及使用。

朱家祥表示，依國健署青少年吸菸行為調查顯示，青少年多數好友為吸菸者，其吸菸比率高達4成，顯示青少年深受同儕、家人吸菸態度影響，重要還是營造無菸環境。暑假期間邀集業者參與「販賣菸品場所業者菸害防制法」說明會，就新制菸害防制法、販售菸品相關規範及法令宣導說明，也請業者確認購菸者年齡。

為保護青少年免於菸品的危害，衛生局連日來針對7種行業暨電子遊戲場所進行聯合稽查，稽查26家次，取締吸菸行為人6人、業者提供吸菸器具1案，依法開罰。

朱家祥表示，衛生局持續對不特定的菸品販賣場所進行稽查，提醒店家切勿販售菸品予未滿20歲，也請民眾發現若有店家違法販賣可提出檢舉。菸害防制專線 03-8230791、菸害申訴專線0800-531-531檢舉。

★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。