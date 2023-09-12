越南科技公司FPT近來積極邁進半導體領域，在之前的越美企業家峰會上宣布今年底將在美國加碼投資1億美元，建議美國政府協助越南打造半導體生態系。

美國總統拜登（Joe Biden）10至11日訪問越南，越美雙方11日在首都河內市舉行一場企業家峰會，互相交換投資資訊與洽談合作計畫，重點鎖定高科技領域。FPT於會上宣布前述1億美元的對美加碼投資計畫。

網路媒體「越南快訊」（VnExpress）報導，FPT集團董事長張嘉平（Truong Gia Binh）表示，這項計畫可帶來近1000個工作機會。隨著接續投資提案，FPT到2028年有望創造逾3000個職缺，到2030年在美國市場營收達到10億美元。

此外，FPT還宣布與美國矽谷機器視覺和人工智慧公司Landing AI達成全面戰略合作，目的是加快將人工智慧納入FPT教育系統培訓的進程。

FPT於2008年進入美國市場，已成為300多家企業的合作夥伴，包括30多家財星500強企業（Fortune Global 500）。

張嘉平向美國政府提出兩項建議，盼美方協助投資培訓3萬至5萬名半導體專家，以滿足行業日益增加的需求；此外，FPT希望FPT大學能獲得投資以培訓半導體晶片設計和人工智慧的工程師。

張嘉平說：「FPT代表越南企業希望美國政府祭出全面的支持政策，幫助越南成為一個擁有半導體生態系的國家。」

到訪越南的拜登與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也出席越美企業家峰會，越美雙方在會上的共同目標包括合作發展半導體產業與培育所需勞動力。

FPT於2022年宣布成立FPT半導體公司（FPT Semiconductor），這是專門設計及生產微晶片的公司。至今FPT Semiconductor產品已有3個改進版本並可量產。FPT計劃在2024年和2025年向全球供應2500萬顆晶片。

FPT大學之前宣布成立半導體晶片系，以彌補越南高素質人力資源不足，計劃明年起收到第一批學生，為越南半導體產業做研究。（編輯：郭中翰）1120912