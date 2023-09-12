國民黨今召開記者會，台中市立委參選人廖偉翔、桃園市議員凌濤出面質疑，基泰、超思、光電等相關弊案都指向史上最大司法醜聞案主角翁茂鍾，呼籲民進黨主席賴清德不要躲在爭議背後，應該查清楚跟翁茂鍾有關係的人，向社會大眾做清楚交代，

廖偉翔表示，超思為什麼用50萬資本額，負責人只出了1000元的公司就能拿下6億的採購案？一直以來都讓人匪夷所思，現在真相水落石出，原來背後的「秦家勢力」是如此盤根錯節。資料已經明確指出，超思公司的負責人「秦語喬」的弟弟，就是涉入翁茂鍾案或是外界所熟知的石木欽案的調查局高層「秦台生」。

廖偉翔指出，秦台生神通廣大，不只曾經是調查局高層，還頻頻接受翁茂鐘設宴款待，幫翁茂鍾的訴訟圍事，甚至還透過姊姊秦語喬的名義購入翁茂鍾企業的股票，涉及不法利益輸送。現在看起來，姊姊「秦語喬」更像是被拿來買股、公司掛名的人頭煙霧彈，因為實際上超思公司登記的地址，所有權人其實在弟弟「秦台生」名下。

廖偉翔也說，基泰建設的副董事長、前警政署副署長劉柏良，不僅曾被翁茂鍾「吃飯送襯衫」，他代表董座的「全安科技物業」，更是力暘能源的代表法人，力暘能源涉入台南光電弊案，不法取得土地等惡劣情境。

「陳吉仲口中的愛國商人原來是愛黨商人？官商勾結惡勢力？」廖偉翔質疑，從「光電弊案喬地」、「司法收賄喬事」到「採購喬標圖利」，背後很可能根本是同一組人在運作，影響範圍從建案、光電、農業到司法無所不包，完全不是陳吉仲口中所謂的「愛國商人」，其中官商勾結、千絲萬縷的關係已經很清楚，既然翁茂鍾案、台南光電弊案背後有涉及不法利益輸送，同理雞蛋採購也必須被深入調查，檢調應該介入，把背後的關係理清楚、說明白。

「超思佔股99.8％幕後集團呼之欲出？牽涉翁茂鍾？」凌濤指出，不管是光電、採購國外雞蛋或基泰建設，這些千絲萬縷的關係都指向了翁茂鍾。他表示，超思負責人秦語喬只出資0.2％，剩下的99.8％到底是誰？有媒體獨家披露秦語喬的弟弟秦台生是超思登記地的所有人，也涉入翁茂鍾案，而秦台生曾用姐姐的名義購買語翁茂鍾關係密切的公司股票。

凌濤整理了近期多項弊案關係圖，指出超思負責人秦語喬的弟弟秦台生，被監察院報告稱是踐踏國家名器，並利用調查局法定職權為特定訴訟曲意迴護，這麼嚴重的指控，農業部審查超思過程中到底放了哪些水？為什麼這樣子的集團可以涉入國家買蛋？陳吉仲要不要講清楚？為什麼還為這樣的集團遮掩？監院都已經直指秦台生大有問題，陳吉仲還讓這樣子的集團來標台灣的重要的民生雞蛋，存的是什麼心？

凌濤表示，秦台生擔任佳和紡織的獨董，其負責人就是司法史上最大的司法醜聞的主角翁茂鍾，兩人是好閨密。同時，基泰副董劉柏良也涉入翁茂鍾的案子，翁茂鍾曾與劉柏良吃飯、送襯衫，劉柏良也買佳和股票，劉擔任董座的全安科技，是涉入台南光電弊案「力暘能源」的代表法人，而劉柏良不僅是民進黨執政時期的的警政署副署長，還是陳其邁擔任高雄市長時的警察局長。

凌濤表示，全部的關係圖指向翁茂鍾，而翁曾捐政治獻金給外傳將擔任賴清德副總統候選人的蕭美琴，請問賴清德要不要出來講清楚、說明白？為什麼超思、為什麼基泰、為什麼光電通通都跟翁茂鍾有關係？而翁茂鍾又是民進黨的贊助人？是不是這些比蛋屎還惡臭難聞的背後集團，都跟民進黨有千絲萬縷的關係？

凌濤強調，過去的司法改革失敗，翁茂鍾與石木欽案是各方矚目、史上最大的司法醜聞案，當時放水沒有查清楚，導致後遺症全部都跑出來。賴清德口口聲聲喊司法改革，但請不要躲在任何爭議後面，應該針對跟翁茂鍾有關係的這些人查清楚，讓所有的民眾能夠安心，並符合人民的期待。