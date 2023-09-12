遭資策會控論文侵權 高虹安出庭最新畫面

新竹市長高虹安近期陷入搭豪車、住豪宅等爭議，引起各界關注。高虹安今強調，昨完成政風處面談跟調查，請外界靜待政風處報告。高虹安最後也表示，一直想把事情做好，坦言在處理人的事情上，應先處理人的「心情」，她也虛心檢討，希望後續能因為這些歷練而有所成長。

針對近日爭議，高虹安今表示，廉政署或新竹地檢署已進行相關調查，她昨也完成政風處面談跟調查，並出示搭乘司機用司機車載她跑公務車行程，匯款給司機的證據。高虹安強調，目前靜待政風處報告，還大家清白。

關於住處爭議，高虹安強調，她住在新竹市15年社區大樓，若廉政署、政風處或地檢署有告發，會進入相關程序，租賃程序會向檢調單位報告，希望大家讓案件進入相關程序。

至於人事部分，高虹安透露，新竹市跟新竹縣政府已經達成共識，今年不會辦跨年活動，並無外人能喬事情的空間。高虹安表示，已跟政風處強調可約談局處首長以及機要秘書，是否有接觸的狀況。

高虹安最後表示，在過去學業或就業上，一直以來想把事情做好，在專業領域上努力的拚，但坦言在處理人的事情上，處理人的「心情」更重要，她在經歷這些事後虛心檢討，希望後續因為這些事能有所成長。