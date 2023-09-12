前新加坡外交部長楊榮文的兒子楊時弘3歲罹患血癌，經與台灣慈濟骨髓資料庫配對成功且治療順利，目前已是29歲的醫學系畢業2年準醫師。（花蓮慈濟醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

前新加坡外交部長楊榮文（右一）和有感花蓮慈院骨髓資料救了小兒子楊時弘（右二）一命，昨來台參訪並致上感恩。（花蓮慈濟醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

前新加坡外交部長楊榮文（左三）和有感花蓮慈院骨髓資料救了小兒子楊時弘（左一）一命，昨特別到骨髓幹細胞中心參訪。（花蓮慈濟醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

「我兒子身上有一半台灣的血，也是台灣人！」前新加坡外交部長楊榮文的兒子楊時弘，3歲罹患血癌（急性淋巴性白血病），僅能透過骨髓移植（造血幹細胞移植）治療，但親屬間無合適配對的骨髓，經繞行半個地球，幸運的在美國與台灣慈濟骨髓資料庫配對成功且治療順利，一家人特別在慈院骨髓幹細胞中心成立30周年赴花蓮，對不認識的救命恩人致上謝意。

慈院指出，楊時弘3歲那年因發燒、身體瘀青甚至出血，被當地醫院檢查罹患血癌，隔年醫師研判只有骨髓移植才能治療。由於楊榮文夫婦當時在兄姊親屬間找不到合適配對的骨髓，2人為救愛子一命，一路從新加坡、香港最後找到美國骨髓資料庫，只為尋求適合的捐贈者。

楊時弘在美國接受治療時，幸運的連線到台灣慈濟骨髓資料庫且成功配對，10歲那年接受治療後，身體逐漸恢復健康，雖然與幫助他的人完全不相識，卻讓他親身感受到跨越種族、國界的無私大愛，自此便立志救人，學習醫科。

由於慈濟骨髓幹細胞中心座落花蓮，今年適逢30周年，楊榮文一家人11日特與友人從新加坡飛抵台灣，前往花蓮慈院，參訪當初協助楊時弘完成造血幹細胞移植的骨髓幹細胞中心團隊，由慈院院長林欣榮親自導覽，向其簡介最新研發的幹細胞療法成果，接著一行人再前往靜思精舍，拜會慈濟基金會創辦人證嚴法師。

楊榮文說，2004年時弘因血癌治療，接受造血幹細胞移植成功且康復重生，此次距一家人2011年曾攜子訪台已事隔12年，當年接受移植的小男孩，如今已邁入29歲，且是醫學系畢業2年的準醫師，「慈濟資料庫不僅是對兒子有意義，也造福世界上所有需要的人」。

由於慈濟骨髓資料庫目前累積逾46萬筆的志願捐贈者資料，均由志工在街頭巷尾努力召募建檔與捐贈者無私的奉獻而成，除讓楊時弘感到重生後的意義，更讓他受到鼓舞與啟發，希望未來能透過自己的醫術救更多人。