近來因極端氣候的影響下，水資源取得與保留問題嚴峻，對於地方農作物生產及農民生計造成威脅。立法院副院長蔡其昌12日前往台中外埔區抗旱水井鑿井處會勘，爭取鑿設兩口抗旱水井，總經費約794萬元，將於2024年4月前完工，缺水時能及時啟用供應4000噸水。

蔡其昌表示，農業是國家的根本，近年來因極端氣候變遷的問題，全球農業及農民都遭受到很嚴峻挑戰，特別是水資源問題，時而淹水、時而缺水，也因此水資源治理變成重要課題，透過前瞻基礎建設預算的編列，能夠向中央爭取更充足的經費協助農民，從保存水源、開發水源、農水渠路整治等。

蔡其昌說，此次再度爭取外埔區鑿設兩口抗旱水井，抗旱水井的功能主要是在缺水時，能夠及時啟用來供應4000噸的水，對於農業是非常重要設施，後續也還有其他地區也會陸續鑿設，一方面透過爭取中央水利署預算，協助地方政府將治水工作做好，降低淹水的風險；另一方面爭取預算解決缺水問題，將水資源多元開發、保存並妥善善用，解決大家的擔憂。

市議員施志昌提到，此項工程是未雨綢繆，透過政府事先開發水源、鑿設抗旱水井，就能解決旱災發生時對農民的影響，與其政府等到天災影響後再給予補助，倒不如現在先替農民把可能的缺水問題解決，是非常好的方向。

農業部農田水利署台中管理處處長王曼菁表示，本案係因旱季時灌溉用水不足影響農業利用，為保障農業發展，在副院長蔡其昌協調之下爭取特別預算供水源開發，鑿設抗旱水井供缺水時抽取地下水灌溉，期盼解決農民缺水之苦。此次工程總經費794萬元，預計於2024年4月底完工。