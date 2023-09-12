彰基護理師陳乃綺運用專業知識和冷靜應對，及時救治中年警員的寶貴生命。（彰基提供／孫英哲彰化傳真）

彰化1名中年警員，日前在炎熱天氣下測驗體適能，跑步過程中突然感到胸悶、冒汗及頭暈目眩，原以為是中暑，經陪同測驗的彰基醫學中心急診暨重症醫學部護理師陳乃綺，機警發現是嚴重心律不整，可能導致猝死，立即將其送往彰基急救。

該名警員參加常年訓練中的體適能測驗，在進行跑步的項目時，感到身體不適，感覺胸悶、冒汗及頭暈目眩，因當時天氣炎熱，該警以為是中暑症狀而到救護站求治。

當時救護站由彰基急診暨重症醫學部當值，護理師陳乃綺觀察後，辨識出情況的嚴重性，立刻派遣現場救護車，將該名警員轉送到彰基，到院時其狀況相當嚴重，血壓偏低、臉色蒼白，呈現瀕臨昏厥的狀態，心電圖顯示「心室頻脈」，這是一種嚴重的心律不整，可能導致猝死。

陳乃綺表示，當下該名警員已有臉色蒼白及冒冷汗情況，經詢問後得知有高血壓、心臟疾病，並曾放過支架，在跑步的過程中途有頭暈、胸悶及胸痛等不適情況，協助測量生命徵象時，發現血壓偏低，評估之後不適用舌下含錠，因此建議送醫。

彰基急診主治醫師許傳生進行同步心臟電擊，回復該警正常心律，檢查發現其有急性心肌梗塞，供給心臟肌肉的血流中斷，隨即聯絡心臟血管內科團隊，為其進行心導管手術，發現其左前降支冠狀動脈90％阻塞，狀況嚴重，幸經心臟科醫師成功打通血管、植入支架後，也恢復血流，症狀也獲得和緩。

彰基心臟血管內科主治醫師張惟智指出，心肌梗塞術後要避免高脂、高糖和高鹽的食物，養成規律運動習慣，適量的運動有助於維持心臟功能，病人必須嚴格遵循醫囑，按時服用藥物，且絕對要戒菸，落實這些可控的危險因子，可大幅度減少二次心肌梗塞的風險。