2024總統大選腳步逼近，中選會主委李進勇今天表示，在國外之中華民國自由地區人民可申請返國行使總統副總統選舉權，譬如疫情期間出國沒有辦法回來，超過2年戶籍就被遷出來，可適用返國行使投票，須申請登記。

李進勇指出，在國外之中華民國自由地區人民可申請返國行使總統副總統選舉權，受理期間自2023年9月12日起至2023年12月4日止，申請人於期間內向其原戶籍地鄉(鎮、市、區)戶政事務所辦理。

李進勇表示，譬如疫情期間出國沒有辦法回來，超過2年的話，戶籍就被遷出來，若戶籍沒有遷回來的話，也可以適用返國行使投票，必須向最後戶籍地的戶政事務申請登記。

中選會說明，戶籍已遷出之海外國民，符合下列條件者，皆可以依規定申請登記返國行使總統副總統選舉權：年滿20歲、持有效中華民國護照、依據戶籍登記資料，曾在中華民國自由地區設有戶籍達6個月以上，現已遷出國外者。

中選會指出，至國人係因疫情出境逾2年戶籍遷出者，如符合前述條件，也可以自民國2023年9月12日起至12月4日止，向其最後遷出國外時戶籍地的戶政事務所申請。至相關申請書及委託書等等文件，僑居國外國民亦可從中央選舉委員會網站或僑務委員會網站等官方下載取得。（https://www.cec.gov.tw、https://www.ocac.gov.tw）