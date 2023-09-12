嘉義縣消防局民雄高級救護隊隊員何政壕（左二），報名台灣心肌梗塞學會第2屆金心獎甄選，成功獲選為台灣最佳心肌梗塞緊急救護員。（嘉義縣消防局提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣消防局民雄高級救護隊隊員何政壕，是緊急救護教官，光去年就成功執行25次到院前12導程心電圖監測及傳輸，成功發現1名心肌梗塞病患，還有10名OHCA失去呼吸心跳傷患，經他神手搶救後幸運存活下來，日前民雄高級救護隊為何政壕報名社團法人台灣心肌梗塞學會第2屆金心獎甄選，成功獲選為台灣最佳心肌梗塞緊急救護員。

何政壕2022年緊急救護出勤件數達700次以上，並負責嘉義縣到院前救護品質管理，在消防局引進到院前12導程心電圖後，何政壕曾協助消防局擬定到院前12導程心電圖傳輸暨送醫執行計畫，推動疑似STEMI心肌梗塞案件EMT-P給予Aspirin藥物預立醫療流程。

何政壕去年於到院前成功執行25次到院前12導程心電圖監測及傳輸，並發現1位STEMI病患，讓患者經急救順利完成心導管並康復出院，另有10名OHCA傷病患經急救後恢復自發性血液循環存活下來。

在同事眼中十分熱血又認真的何政壕說，以往沒有12導程心電圖儀器前，多半靠自身經驗去判斷、執行搶救工作，有了12導程心電圖機後，可判斷是疑似心肌梗塞或確定患者，讓救護人員可以做更多的努力，甚至在到院前提供適當藥物，讓傷患癒後情況更好。

消防局表示，12導程心電圖機可馬上偵測患者情況，且數據可上網，即時與醫院共通平台同步，讓醫生可以預做準備，換算以往從上救護車到由醫院進行是否有心肌梗塞判讀，平均時間要花上30分鐘約1800秒，現透過儀器只要不到2分鐘的119秒就能完成判讀。

消防局長蔡建安表示，嘉義縣人口結構年長老年人口漸多，在縣長翁章梁大力支持下，去年4月全縣消防局救護車全面配置到院前12導程心電圖機，即時搶救胸悶痛傷病患，第1年即救回14條寶貴生命。

蔡建安說，嘉義縣在資源有限情況下，救護同仁能夠發揮專業在到院前救護完成緊急傷病患急救處置，適時給予病人及家屬關懷，讓到院前救護品質提升並獲得縣民肯定，此次何政壕能獲得「金心獎」肯定，全局同仁與有榮焉。