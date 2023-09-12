【全程字幕】願意授權給韓國瑜當「在野桶箍」？ 朱立倫：相信韓市長會站在一起 @ChinaTimes ​

國民黨主席朱立倫12日至土城五穀先帝廟參香，為國民黨新北市立委參選人林金結站台輔選。對於前高雄市長韓國瑜主動請纓，要成為在野整合桶箍，他表示，與韓持續保持密切聯絡，強調黨內任何人都是重要的力量，最重要的是2024完成政黨輪替、立委過半。

韓國瑜近日表示，願意成為在野整合桶箍，但是需要黨主席朱立倫的授權。朱立倫表示，黨內不管是韓國瑜、前主席連戰、前總統馬英九、前立法院長王金平、前主席洪秀柱等人，都是整合的重要推手，而黨內和韓也保持密切聯絡、國民黨總統參選人侯友宜和韓之間也持續有密切往來。他認為，在適當的時候韓一定會和黨內站在一起，發揮團隊精神贏下2024大選。

外傳民眾黨總統參選人柯文哲玩兩手策略，「拉朱友郭，邊緣侯友宜」，朱立倫對此則表示，這個劇本他有看過，編劇應該去角逐金馬獎，他更指出，背後導演應該就是民進黨。他說，現在大家都想破壞藍白合、打亂在野整合，但是他認為，這些手段都不會成功。

而新竹市長高虹安涉嫌貪汙，又被爆出擁有豪車、甚至有男性友人干政的傳言，朱立倫表示，希望高尊重司法及下相關規範，並盡早向民眾釐清事情真相，讓新竹市政恢復穩定。