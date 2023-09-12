2024總統大選逼近，網路媒體《菱傳媒》8月底公布的民調結果顯示，若在三腳督對決狀況下，民進黨參選人賴清德支持度首度衝破4成，來到40.99%，民眾黨參選人柯文哲25.80%、國民黨參選人侯友宜22.79%。進一步分析該份民調更顯示，若以地域性來看，六都中藍營執政的台北、新北、桃園和台中，侯的民調有一路緩步提升趨勢，且以年齡來看，侯在愈年長的族群愈有優勢。

根據《菱傳媒》分析指出，以年齡來看，60歲以上對侯友宜的支持度一直都是所有年齡族群中最高的，其中60歲以上的男性5月時支持度為26.07%，6月時突破三成到32.97%，8月份更飆到39.55%；在60歲以上的女性部分，雖然在7月份時侯的支持度小跌，但8月也攀升到39.56%。但在20至49歲民眾的支持度都敬陪末座。

至於地域性部分，該民調結果顯示，侯友宜在桃園和台中都是逐月上升，台北市的支持度從6月到8月也有微幅增加，但在擔任8年副市長、5年市長的新北市本命區，5月到7月支持度從22.36%跌至21.48%再到20.58%，8月才回血到24.19%。