科學家控制光源取得突破性進展。陽明交大生醫光電研究所助理教授賈世璿，展示了一種可以同時自由調整脈衝光波長以及頻寬的雷射光源裝置，不僅對於研究光與物質的交互作用及應用有很大助益，更有助於廣泛應用在精準切割、雷射手術、生醫影像及材料科學等領域。

光學技術在各個領域中的應用具有多種優勢，從高效性到精確性，從非侵入性到多功能性，而如何能精準操控光源產生，將有助於為科學研究和工程應用帶來更多可能，其中對於光源波長及所涵蓋頻率範圍的控制更為關鍵。然而，光源的波長與所涵蓋頻率範圍受限於發光材料，通常波長位置與照明頻寬無法自由調整，因此限制了後續應用的效果及可能性。

賈世璿展示約2.5立方公分大小的裝置，經由控制光纖中非線性光學效應(自相位調製)，達成可以連續分別調控光譜峰值與頻寬的技術，成為世界上第一個可以任意、獨立、連續調整光譜峰值與頻寬的方法，並且可以廣泛應用於其他脈衝雷射系統。

透過這項技術，科學家可以自由調整短脈衝光源的中心頻寬與頻率，脈衝寬度甚至可達14飛秒(10-15秒)。

賈世璿表示，超短脈衝雷射光源被廣泛應用在精準切割、雷射手術、生醫影像及材料科學等領域，光脈衝越短，峰值功率就越大，這有助於更準確地控制應用所需的非線性效應。因此，對光源的精確控制和開發對研究和實務領域都具有重要意義。

賈世璿說，根據現有技術，產生短脈衝雷射光源通常需要佔用大量空間和成本。如果台灣能夠自主開發相關技術，將對相關產業研發帶來顯著的好處。

這項研究成果將對非線性光譜分析和顯微鏡技術產生積極影響。研究團隊相信這一突破將幫助科學家更有利地研究物質的性質，並在光源的實際應用中獲得更多進展。