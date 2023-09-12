英國國會下議院一名研究員凱希因充當中國大陸間諜被捕，由於近來英國議院與台灣往來密切，外界擔憂是否曾刺探台灣情資。外交部今天表示，凱希未曾訪台，外交部對邀請的訪賓也都有一套嚴謹的評估機制。

英國《泰晤士報》揭露，被指擔任大陸間諜的研究員凱希（Chris Cash），今年28歲，曾擔任英國安全事務國務大臣圖根哈特等保守黨議員共同創辦的「中國研究小組」（CRG）主任，在下議院參與對外政策工作，經常與政府官員、助理、研究人員和媒體接觸。

外交部今天召開例行記者會，媒體詢問凱希是否曾應邀訪台？是否與台灣有接觸？有無可能刺探我方的情資？由於近來經常有外賓來訪拜會高層及國安單位，外交部是否有具體措施防範其中可能混有中國間諜的隱憂？

對此，外交部發言人劉永健表示，就我方目前掌握的資料，並沒有凱希來訪，以及與我方高層接觸的紀錄。

至於如何防範訪賓中可能存有中國間諜？他說，外交部對於重要訪賓的邀請、在台拜會的對象，以及聽取簡報的內容都有一套嚴謹的評估機制，政府國安單位之間相關的橫向聯繫也非常的密切。