61歲影帝梁朝偉日前獲威尼斯影展頒發「終身成就金獅獎」，並於8日帶獎返港引來大批媒體採訪，而身為妻子兼經紀人的劉嘉玲全程在旁陪伴，更在社群發文爆料，梁朝偉返港後只想見「這個人」。

梁朝偉劉嘉玲昨（11）日在社群發文曬出梁朝偉與一個男人的合照，並透露梁朝偉「回香港第一個就想見你」，文末還還加了愛心符號，而對方正是香港知名電影美術指導張叔平。

然而，張叔平與梁朝偉相識已久，2021年梁朝偉曬出家中自己聖誕樹的合影時，就有大陸媒體報導，梁朝偉所在的別墅就是由張叔平設計；據悉，劉嘉玲是因風格古典奢華才以一億元人民幣（43億台幣）購入。

事實上，張叔平在電影剪輯、美指以及電影服裝設計領域享譽國際，曾18次獲得香港電影金像獎，以及14次獲得金馬獎的最佳美術指導及最佳剪接等電影技術獎項，2000年憑電影《花樣年華》奪得第53屆康城影展技術大獎，之後更在2014年以《一代宗師》獲第86屆奧斯卡金像獎最佳服裝設計提名。