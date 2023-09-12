前總統馬英九批評民進黨參選人賴清德「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」說法是新兩國論，危害台海和平，國民黨主席朱立倫表示，賴的台獨立場堅定，是世界各國憂心對象，「應該解決的是他的立場」，強調2024國民黨重返執政，會向世界證明國民黨才是兩岸、區域和平穩地的守護者。

朱立倫表示，賴清德一直以來都是支持台獨，他的台獨立場很堅定，甚至揚名國際，然而這樣的立場讓近期無論是美國、日本及世界各地專家學者都深感憂心。他強調，就是因為賴的堅定台獨立場，才會將兩岸推向緊張、危害台海和平穩定，他認為真正要解決的是賴本人的言論立場，而不是其他議題。

國民黨總統參選人侯友宜將於14日訪美，朱立倫表示，希望侯此行向美方清楚表示他們的立場，並和專家學者們交換意見，討論如何讓國民黨重返執政後，扮演維護兩岸、區域甚至世界和平的重要角色。他說，侯在紐約、紐澤西、舊金山等地也會辦理大型僑宴，會見支持者，對此行成功表示樂觀。

而有關馬英九指出，民進黨執政近8年，造成台灣生育率下降，朱立倫表示，近期陸續聽到一些有錢人在轉移資產、想移民、台商不敢回來及年輕人不敢生小孩等民眾所擔憂的情形。他強調，只要達到政黨輪替，兩岸就會和平，下一代也會更幸福。

對於有人認為朱立倫助選這條路是忍辱負重修行，朱立倫則苦笑一聲表示，對於外界各種說法，他還是強調，不管謠言、惡意中傷，都不會動搖他的意志決心，一定會努力達到政黨輪替、立委席次過半，至於其他指控，相信時間會證明一切。