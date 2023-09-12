食藥署今天公布，1批中國大陸進口辣椒粉遭檢出蘇丹紅色素三號，共3.6公噸遭退運或銷毀。（食藥署提供）

食藥署今天（12）公布每周邊境查驗不合格品項，又見2批美國進口櫻桃不合格，檢出農藥殘留超標，共29.5公噸遭退運或銷毀。另有1批中國大陸進口辣椒粉，遭檢出未經核准使用的色素，共3.6公噸遭退運或銷毀，食藥署針對今年曾違規的5家製造商，採最高規格的100％逐批查驗，為期1個月。

食藥署每周例行公布邊境查驗不合格品項，包括印尼出口調味料檢出防腐劑超標、中國大陸進口辣椒粉使用非法定著色劑、泰國進口山竹農藥殘留不合格、美國櫻桃農藥殘留超標、越南進口速食麵農藥殘留不符規定等。

美國櫻桃屢遭驗出農藥殘留，食藥署已於8月21日針對今年曾違規的4家廠商祭出「暫停輸入1個月」管制。食藥署副署長林金富說明，本次公布2批美國櫻桃不合格，分別檢出農藥滅芬座0.03和0.02ppm，皆於邊境退運或銷毀。

林金富說明，這兩批美國櫻桃報驗日期為8月6日，早於暫停輸入起始日，因業者依據《食安法》規定申請複驗，結果仍是不合格，因此於今日公布於邊境查驗不合格名單。據統計，今年以來共37批美國櫻桃檢驗不合格，共358.61公噸遭退運或銷毀。

中國大陸進口辣椒粉也是不合格名單上的常客。林金富說明，本周公布1批不合格，檢出蘇丹色素三號9ppb及農藥殘留克美素0.07ppm，蘇丹色素三號在國內並非準用色素，屬於工業用染料，目前已被國際癌症研究機構（IARC）列為第三類致癌物，克美素則是不得檢出。

據統計，今年以來截至8月31日，中國大陸進口辣椒粉共報驗217批，其中7批不合格，共40.68公噸。林金富說明，7批不合格辣椒粉分別來自5家製造商，即起針對這5家製造廠採100％逐批抽驗，為期1個月，後續視情況加強或調降管制措施。

另外，食藥署本周公布1批泰國進口山竹，遭檢出農藥佈飛松0.04ppm、芬普尼0.007 ppm；依據「農藥殘留容許量標準」，佈飛松定量極限為0.01ppm、芬普尼定量極限為0.001 ppm。由於該進口業者近半年累計6批泰國山竹不合格，食藥署已提升為逐批查驗。