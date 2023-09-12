民進黨總統參選人賴清德今召開「國家希望工程」國政願景發表會，第一項宣布政策是「0-22 投資未來世代政見」。在推動雙語教育，以尊重學生受教權教師教學專業為原則，參考教學現場意見，穩健推動落實英語友善學習環境。被問到2030雙語政策推動是否如期達成？外界反彈聲浪是否修正？他表示，目前推動是執行出問題，要形成國家團隊，用更包容方式推動雙語教育。

賴清德會後回應媒體詢問雙語政策是否修正時指出，每個人應該要有認知，英語還是最重要國際語言，國際重要文獻第一次發表也常常是英文，在這種情況下，不管是增進國際交流，或是提升專業領知識，強化英語力是必要的，目前推動結果是執行現場出現問題。

賴清德說，所以他提出幾項原則，包括以尊重學生受教權教師教學專業為原則，參考教學現場意見，穩健推動落實英語友善學習環境。這是必須眾志成城，光靠中央政府沒有辦法來做。

他說，必須要靠地方政府，同時也需要第一線的學生受教權、家長態度，還有老師專業參與程度，大家必然要形成一個國家的團隊，有一個具體目標才能來推動，未來會用更包容的方式、更整體做法，推動雙語教育，提升國家的英語訓練。

至於師資不足等問題，是否是陣痛期？賴清德認為，是磨合期；第一教學現場老師，若比較資深有其多元教學方式，現在有一個新的政策要進來，勢必影響到過去方法，這就是需要磨合。

他說，推動上其實教育部也做了不少補救措施，包括聘請外籍老師來到第一現場，同時背後也成立支援系統，例如來自英國教育文化協會支援系統，每個縣市也有成立備課系統，就是要幫助第一線的老師，也許還有一些地方做得不夠周延，但這些都是技術性問題，都可以克服。

他強調，只要大家可以合作、也可以接受，提升台灣孩子的英語力、競爭力，跟國家整體國力有幫助，若確定這個方向，願意共同參與，這些技術面困難都可以克服。