基泰建設於大直街94巷的都更案發生嚴重工安事故後，後續處理與賠償問題等爭議延燒至今。針對基泰本須將1億元款項匯至北市府指定的富邦銀行帳戶，事後基泰卻被抓包匯給自己的戶頭「左手給右手」一事，台北市長蔣萬安12日表示，自己態度一向很清楚，就是要基泰出來面對、負起責任，「我在乎的是災民的眼淚不是建商的眼淚。」

蔣萬安12日上午出席雙北世壯運暖身活動記者會，並於會前接受媒體訪問。被問到基泰至今並未將1億元款項匯入北市府指定帳戶一事，蔣萬安直言，昨日法務局長與市府發言人都說得很清楚，北市府的態度就是要求基泰出來面對、負起責任，「我在乎的是災民的眼淚不是建商的眼淚。」

蔣萬安強調，基泰所承諾的1億元到目前為止都沒有匯到指定戶頭，台北市政府就是站在災民的立場，以災民的權益為最優先考量，會持續要求基泰落實承諾。至於外界揭露基泰董事會專案顧問孫偉志，目前是台北市政府現任的市政顧問，遭直指是「基泰門神」？蔣萬安則回應「如果有任何違法事證，我們一定依法究辦。」

至於基泰大直工安事故發生後，北市府是否有要修正《台北市建築施工損鄰事件爭議處理規則》？蔣萬安則表示「很快就會出來」。