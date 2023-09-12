觀察6家上市櫃旅遊股前8月營收表現，與疫前2019年同期相比，以易飛網一舉超越疫前、改寫同期新高表現最強勁，山富恢復至疫前約81.39％居次，鳳凰恢復至約67.67％、雄獅恢復至約64.71％、五福恢復至約64.88％，燦星旅恢復至約46.83％相對較緩。

雄獅8月自結合併營收21.55億元，雖因颱風影響而月減5.81％、仍年增達近7.4倍，為近4年同期高，恢復至疫前2019年同期達約91.58％。累計前8月合併營收132.4億元、年增達8.3倍，為近4年同期高，恢復至疫前2019年同期約64.71％。

而雄獅轉投資的旅天下8月自結合併營收3.08億元，雖月減8.14％、仍年增達19.01倍，改寫歷史次高，較疫前2019年同期成長達78％。累計前8月合併營收16.36億元、年增達近19.53倍，主要受惠主攻日本旅遊市場策略奏效、包銷包機銷售亮眼挹注。

山富8月自結合併營收4.77億元，月增6.62％、年增達近8.07倍，創2019年11月以來近45月高，並改寫同期新高、超越疫前表現。累計前8月合併營收28億元、年增達12.33倍，續創近4年同期高，恢復至疫前2019年同期約81.39％。

五福8月自結合併營收4.76億元，雖月減12.89％、仍年增達31.19倍，為近4年同期高，約恢復疫前2019年同期約89.06％。累計前8月合併營收29.15億元、年增達近34.93倍，續創近4年同期高，恢復至疫前2019年同期約64.88％。

鳳凰8月自結合併營收2.24億元，雖因颱風影響而月減達25.97％、仍年增達近22.12倍，為近4年同期高，約恢復疫前2019年同期約74.17％。累計前8月合併營收13.96億元、年增達20.74倍，續創近4年同期高，恢復至疫前2019年同期約67.67％。

易飛網8月自結合併營收2.14億元，月增0.09％、年增達3.44倍，為僅次於6月2.23億元的歷史次高。累計前8月合併營收13.59億元、年增達近4.46倍，亦創同期新高，雙雙超越疫前表現。

燦星旅8月自結合併營收1.54億元，月增達20.6％、年增達近22.98倍，創近4年新高，恢復至疫前2019年同期達約94.14％。累計前8月合併營收6.37億元、年增達18.61倍，續創近4年同期高，恢復至疫前2019年同期約46.83％。

展望後市，儘管暑期旺季已過，但各家業者在航班包銷包機、郵輪包船業務方面持續暢旺，同時因應秋冬旅遊需求規畫推出更多航班包銷計畫，可望持續挹注業績表現。同時，隨著企業及獎勵旅遊旺季到來，對第四季營運普遍維持樂觀看待，預期表現可望淡季不淡。