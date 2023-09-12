中鋼今年8月營收305.50億元，年減15.77%、月增8.25%，止步連2滑，符合預期；前8月營收2454.73億元，年減24.30%。法人認為，受惠於中鋼盤價上漲的效益逐漸發酵，帶動8月份營收呈現月增長格局。大陸三大鋼廠盤價上調，中鋼9月盤價以較明顯的上漲幅度開出，主要是預期大陸的鋼材需求今年下半年可望增加，配合亞洲其它鋼廠的漲價同步調漲。

觀察原料價格，鐵礦砂價格在8月中旬以後出現明顯的上漲，價格由每公噸100美元快速上漲至最高達118美元，十多天的時間上漲約15%。目前帶動鐵礦砂價格維持強勢的主要原因，是大陸的鋼鐵生產量仍維持高檔，強大的生產需求為鐵礦砂價格帶來支撐。由於原料價格轉強，且大陸的鋼廠調漲盤價，預期中鋼本周開出10月盤價有較高的機會以小漲的結果出爐。

中鋼董事長日前預估，後續觀察歐美需求狀況，歐洲暑修後需求可期，但仍觀察戰爭後續結果帶動。法人預估，雖然俄烏戰爭在今年結束的可能性已經微乎其微，且大陸鋼鐵需求表現仍疲軟，但大陸鋼鐵產出量維持高水準帶動鐵礦砂價格維持強勁。法人預估，原料價格偏高，但個股獲利成長動能不強，因此將中鋼維持中立評等，新光鋼(2031)、榮剛(5009)為買進投資建議。

中鴻(2014)8月營收32.02億元，年增39.07%、月增4.73%，連2個月上升；前8月營收255.19億元，年減24.13%。中鋼構(2013)8月營收15.24億元，年減9.55%、月增14.86%；前8月營收129.00億元，年增4.72%。

新光鋼8月營收15.33億元，年減16.29%、月增5.88%，創下今年次高；今年前8月營收104.84億元，年減10.22%。榮剛8月份自結合併營收為新台幣11.15億元，年增0.64%、月增0.43%；累計1-8月自結合併營收91.65億元，年增加14.71%。