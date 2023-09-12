新竹縣一名71歲獨居的陳姓男子因久未出門，鄰居發現男子租屋處出現異味，於是報警。警消破門而入後，發現陳男已呈現乾屍狀態倒臥床上，肢體與軀幹多處出現破損，兩隻狗還在床邊陪伴著飼主。目前陳男死因不明，研判死亡超過1星期，預計14日相驗才能確定死因以及肢體破損原因。

陳男獨居在竹東鎮員山路附近，平日以資源回收維生，並飼養兩隻小狗陪伴，出門時也會友善與鄰居點頭打招呼。但近日鄰居未見陳男蹤影，並在他住處聞到莫名異味，擔心陳男出狀況，於是報警求援。

警消破門後，發現陳男倒臥在床上，已呈現乾屍狀態，軀體骨頭殘缺，左手上肢與腳掌均有骨頭殘缺狀況，也疑似因天氣炎熱，軀幹也出現內臟破損的情況。由於還未解剖，陳男死因以及軀體殘缺原因仍待釐清。

由於陳男設籍新竹市，目前新竹縣府社會處也已新竹市府社會處聯繫，並請竹東區社福中心督導前往派出所了解狀況，待找到親屬後再看如何協助家屬。另外社會處也通報衛服部，討論針對戶籍在他縣市並未在竹縣列冊的獨老，未來面臨類似個案如何妥善處理。

社會處長陳欣怡也呼籲鄰里長及社區民眾，若設籍他縣市居住本縣的獨老，也希望通報社會處掌握，將再請社福中心前往了解狀況，通報戶籍所在地縣市政府，共同關心獨老生活。