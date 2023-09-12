TPASS行政院通勤月票基北北桃都會通7月1日上路，桃園預期搭乘公共運輸的通勤民眾會攀升，7月起推出4條短程接駁路線，不料八德往返鶯歌火車站每班次平均搭乘率僅2人，已於月初停駛，中正藝文園區至機場捷運A10山鼻站平均1天僅20人搭乘，恐也跟上停駛腳步。

疫後解封後，客運業面臨「司機荒」，人力嚴重不足，造成客運班次減少、脫班狀況頻出等問題，民眾哀怨排隊許久遲遲等不到公車，有時候甚至要等2班車才上得去。另有學生表示，為了擠上公車座位會「偷吃步」請家長載至前幾個等車點先上車，以免後面擠不上車。

交通局於7月推出4條短程接駁路線，希望將民眾引導至火車站、機場捷運轉乘至台北，以舒緩公車擁擠的狀況，4條路線分別為「桃園區中正藝文園區至機場捷運A10山鼻站」、「218路線八德至鶯歌火車站」、「龜山區大坪頂A7-A8循環路線」及「171中壢火車站至捷運A21環北站」。

交通局公共運輸科長黃心韻指出，218路線八德至鶯歌火車站，原考量八德距離鶯歌火車站近，鼓勵民眾到鶯歌火車站搭火車前往雙北上班。該路線於8月1日起試辦，期間平假日各有8個班次，經統計8月的載客狀況，每班次平均載客人數僅2人，為避免運能浪費，於9月9日起停駛。

黃心韻表示，桃園區中正藝文園區至機場捷運A10山鼻站，原希望讓欲搭乘9005、9023通勤至台北的民眾，不必排隊久候，多1個通勤路線可至機場捷運A10山鼻站轉乘到台北，不過多數民眾仍覺得轉乘不便，寧願排隊等公車。

黃心韻說，經統計最多人搭乘的時間為8月21日至8月25日，5天的載客人數卻僅有107人，1天僅20人搭乘，租遊覽車營運實在划不來，近期適逢大學生開學，盼能吸引到學生人潮使用，如載客率仍不佳，將研議停駛。

黃心韻提及，4條短程接駁路線雖然有2條載客率不佳，不過龜山區大坪頂A7-A8循環路線成效相當不錯，9月4日至9月8日，平日每天的搭乘平均人數高達244人，單日最多也有274人。市府會持續檢視短程接駁的狀況，做滾動式調整。