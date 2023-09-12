知名兩性作家H認愛迪化街名門前媳婦KOL「Selena」陳珮甄，獲得外界滿滿祝福，不過得知美女醫師黃宥嘉疑似發表攻擊女友的言論，讓他隔空喊話：「停止接近霸凌地步的發言」，對此，黃宥嘉做出反擊：「我沒有那種噁心的朋友」。

作家H得知黃宥嘉於網上攻擊女友陳珮甄，除了要求停止此行徑，更向對方喊話：「如果您願意尊重我這位朋友，又或者尊重一下您在職場上的後輩，是否可以停止這樣的流量攻擊，甚至接近霸凌地步的發言」，願意彼此私下進行溝通，陳珮甄也表示並未得罪黃宥嘉，因此對於她的行徑無法理解；未料，黃宥嘉昨(11日)發文反嗆：「請H不要再稱呼我為朋友，我沒有那種噁心的朋友，身為作家定義應該明確清楚，否則只是爛劇」。

黃宥嘉稍早曬出13秒影片，透露人在醫院；話鋒一轉，她指出在外界眼裡正上演一齣「離婚好不容易找到真愛的辛苦女子，如何被某個高收入高姿態的女人霸凌」，不過實際上卻是「一邊在那邊偶像，一會說人家霸凌她」，接著強調：「她從頭到尾只是出來演」，所指對象疑似就是陳珮甄。

黃宥嘉將作家H及陳珮甄比喻為戲劇男女主角，嘲諷：「部分台灣劇難看的原因，在於像SH噁人組這種在韓劇已被潑水抓頭髮，台灣卻還在鼓勵」，除了公開呼籲所有人不要被情緒勒索，更指出這個世界搞不清霸凌定義，原因在於「如果我跳樓你們只是會說我不理性，人家威脅要死要活就說我霸凌，我真的很痛苦」，字字句句透露出內心的不滿。

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