新北市經發局今舉辦「2023 北台共榮、領航台灣 產業論壇x招商媒合x採購商洽」活動，北台8縣市共襄盛舉並進行座談。（陳慰慈攝）

新北市經發局今舉辦「2023 北台共榮、領航台灣 產業論壇x招商媒合x採購商洽」活動。（陳慰慈攝）

新北市經發局今舉辦「2023 北台共榮、領航台灣 產業論壇x招商媒合x採購商洽」活動，整合「產業論壇」、「招商媒合會」、「採購商洽會」等三大主題，北台8縣市共襄盛舉，會中聚焦企業缺土地、水電等問題，及2050淨零碳排目標，籲中央釋出國有地供地方招商，及儘速訂定法規避免企業「碳」焦慮。

新北市副市長劉和然致詞表示，「到底台灣要怎麼走？由誰來發動？」中央要有藍圖擘劃，凝聚全台各縣市力量一起往前，但若中央與地方在看事情角度有落差時，地方也有責任由下往上發動，北台8縣市人口占全台一半、土地面積占4分之1，工業銷售額占6成、服務業占7成，如果中央與地方一起合作往前，相信戰力與火力無窮。

劉和然說，這次招商媒合目的是為了商洽採購，目前已有來自歐美、東南亞、東北亞31個國際買主來到現場或用視訊方式參與；國內也有130個企業報名活動。

劉和然指出，針對產業發展，新北發現有土地、水電、廢棄物處理等問題，若中央政府能釋出一定規模面積的國有土地供地方招商，且鼓勵各國營事業針對持有的適當資產與地方合作進行開發，均將有利於促進地方產業發展；水電供應對於招商引資也相當重要，期盼中央邀請地方政府成立招商所需水電調度專責平台，使調度更即時且公開透明。

劉和然補充說明，經發局招商一條龍服務截至今年8月累計落實投資236案，創造逾4500億元投資金額，以及8.7萬個工作機會，新北可以藉此經驗分享，助企業排除投資障礙，共同營造北台區域更友善的投資環境，促進北台區域共好。

經發局長何怡明表示，除產業與經濟課題的跨域交流，今年度「國際採購商洽會」也特別攜手台北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣及宜蘭縣等8縣市境內廠商，共同與歐美、東北亞及東南亞等區域逾20家國際企業交流，針對AI、電動車、智慧長照及ESG綠色能源等熱門領域產業，進行一對一商洽媒合，協助企業開發潛在商機並增加國際能見度，共同創造產經新動能。

劉和然在座談會中說，中央與地方有段時間合作得相當好，公有土地與市有土地可以聯合招商，但自去年6月後，中央收回獨自招商，但如無法貼近地方需求，且土地面積大、節奏不夠快時，效益可能不夠好，建議中央把國有土地包含台糖、台電、中油、港區與國產署土地，回到以前作業方式，土地是中央的，與地方一起合作，建構土地聯合平台，讓企業得知哪裡有地，做好媒合。

其他7縣市代表在座談均反映，目前各縣市工業區開發已達極限，希望中央能釋出國有土地，讓地方能彈性運用，另水電資源也須讓廠商無虞；另關於2050淨零碳排，不少縣市都已訂定自治條例，但中央法令訂定制度跟不上國際腳步，讓企業無所事從，盼中央訂定法規腳步要再快一點。

經發局補充，本次活動13日尚有舉辦「招商經驗推動共識營」，邀請到北台8縣市招商同仁與會，並由何怡明及投資台灣事務所陳明珠營運長擔任講師。