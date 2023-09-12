為防治子宮頸癌，彰化縣自2017年起針對國中女生接種俗稱子宮頸疫苗的人類乳突病毒疫苗， 9月13日起再安排醫療團隊前往49所國中，免費為111學年國中女生接種第1劑9價公費人類乳突病毒疫苗，預計4300名女學生受惠。

彰縣府衛生局指出，預防重於治療，子宮頸癌是少數可以透過疫苗防範於未然的癌症，子宮頸癌有超過70％是由HPV第16、18型所引起，9價HPV疫苗可預防90％由HPV6及HPV11所引起的尖頭濕疣。

另對於陰道癌、外陰癌、陰莖癌、肛門癌、生殖器疣等HPV相關癌症也有保護效果，此疫苗以青少女時期、無性經驗及未曾感染人類乳突病毒者的接種效果較高，預防效益最佳。

9價公費人類乳突病毒疫苗單劑市價約6000元，為推動國中女生校園HPV疫苗接種服務，於接種前提供相關的衛教資訊，經學生和家長同意，再經醫師評估，安排接種服務，接種後請學生原地休息至少30分鐘，若有不適可立刻告知醫師，即時處理接種後之不良反應。

衛生局提醒，符合公費HPV疫苗接種女學生，依仿單建議時程完成所有劑次接種，以具有完整保護力，也呼籲家長們一同守護家中寶貝女兒的健康，完整接種HPV疫苗，遠離子宮頸癌的威脅。

衛生局表示，接種HPV疫苗並不能完全免除子宮頸癌發生，仍須定期接受子宮頸抹片檢查，抹片檢查能早期偵測癌前病變，因此疫苗與抹片雙管齊下，才能加倍保護女性，有效杜絶罹患子宮頸癌。如有相關人類乳突病毒疫苗接種相關問題，請洽詢該局疾病管制科，電話04-7115141分機5136。