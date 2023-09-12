台中市烏日區光明路1處倉儲公司11日深夜傳出疑似冷媒洩漏，地下1樓冒出白煙，消防人員到場搜索排煙並於5樓發現冷媒管疑有燃燒，幸未釀災、傷亡，原因由火調人員進一步調查鑑定；不過12日早晨再次傳出4樓廠房有煙冒出，經搜索後未有異狀。
台中市消防局11日深夜11時18分接獲報案，烏日區光明路1處倉儲公司疑似冷媒洩漏，立即派遣第三大隊、烏日、勤工、南屯、國光、豐原、大里分隊及特搜大隊，共計8個單位，各式消防車19輛、消防人員46名，由柯志明組長帶隊前往搶救。
消防人員現場發現為地下2層地上、7樓的建築物，消防人員於地下1樓發現有白煙冒出，幸無人員受困。消防人員梨及布線防護進入搜索搶救，經搜索後未發現明火，疑似冷媒外洩，立即以大型排煙車進行地下1樓強力排煙後，並清查整棟建築物，而後於5樓發現冷媒管有疑似燃燒現象，也無人員傷亡、無須出水降溫，後續原因由大隊火調人員調查鑑定。
不過，該倉儲12日早晨7時17分再次接獲報案，廠房4樓冒出些許煙，疑似有再洩漏現象，台中市消防局烏日及勤工分隊立即前往現場，由烏日分隊分隊長王文廷率4車12人前往查看，經逐層搜索後未發現任何異狀。
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