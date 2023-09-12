46歲呂先生有氣喘及高血壓病史，因慢性鼻竇炎合併鼻息肉反覆發作，歷經2次鼻竇炎手術及藥物治療仍復發，經診斷為第二型發炎反應導致慢性鼻竇炎合併鼻息肉，7月間接受鼻竇立體定位導航微創手術合併生物製劑治療，術後恢復良好，不只擺脫口服類固醇宿命，就連體重、身型也變得更輕盈。

奇美醫院耳鼻喉部主治醫師李京澤指出，慢性鼻竇炎由多種因素引起，主要原因有鼻竇受到病原微生物、過敏原和空氣汙染等侵害，導致鼻黏膜發炎，並引發一連串免疫反應，影響黏膜正常清除功能，尤其門診也觀察到，隨著口罩解禁，鼻竇炎患者也有上升趨勢，不少患者習慣使用噴鼻劑，往往拖到影響睡眠才求診。

根據奇美醫院耳鼻喉部門診統計，2019年至2023年8月已有1065人次因慢性鼻竇炎接受內視鏡鼻竇微創手術；422人次接受鼻竇立體定位導航微創手術治療，自去年5月迄今，有8位病人接受生物製劑合併治療。

李京澤指出，鼻竇炎和鼻息肉常見症狀有鼻塞、嗅覺減弱或喪失、鼻涕與黏液分泌物增加、臉頰及前額疼痛或阻塞感，易有喉嚨不適與異物感、咳嗽、聲音沙啞等症狀，嚴重者還會合併中耳炎、中耳積水等耳部症狀，由於鼻塞與不適造成睡眠品質變差，增加高血壓、心臟病等心血管疾病風險，不能輕忽。

李京澤指出，近年關於反覆性慢性鼻竇炎合併鼻息肉研究，已發現「第二型發炎反應」和此類疾病有關，而且也是氣喘、異位性皮膚炎、慢性自發性蕁麻疹主要成因之一。一旦診斷為慢性鼻竇炎會先以內科治療為主，如類固醇鼻噴劑、鼻沖洗等，遇到頑固慢性鼻竇炎，則以口服類固醇治療，若內科治療效果不佳，以及鼻竇炎有侵犯到鼻竇周邊組織，如顱底、眼眶，或引發組織膿瘍，建議手術治療。

目前鼻竇炎手術以功能性內視鏡鼻竇微創手術為主流，奇美醫院耳鼻喉部引進鼻竇3D立體定位導航系統，可更安全有效率清除鼻竇炎病灶；而有第二型發炎反應體質病人，即使手術治療，復發機率仍高於非第二型發炎反應體質的病人。根據國際期刊指出，生物製劑可快速且持續改善此類病人嗅覺，台灣鼻科醫學會也制定生物製劑治療指引共識。

李京澤強調，反覆性慢性鼻竇炎合併鼻息肉病人，對生活品質與身心健康具有負面影響，透過內視鏡檢、影像檢查、嗅覺測試及第二型發炎反應評估，找到疾病根源、對症下藥，有機會避免多次手術、往返醫院之苦。 目前生物製劑並未健保給付，1劑1萬8000元，一次療程約1個半月，約可維持3個月到半年。