外送服務越來越發達，一名網友分享，前幾天滑手機看到有人使用外送服務來借款，並在備註上解釋說，他現在人在地檢署，需要有人帶身分證和5萬元去保他，希望有人能幫忙，他出來以後會立刻還5萬，並附上1888元當作謝禮，引起網友討論，不少人質疑是詐騙，畢竟在地檢署怎能用手機？但有過來人PO照分享，真的可以用手機，還有餅乾吃。

一名網友昨天在臉書社團《爆廢1公社》上轉發一則網路截圖說，看到有人使用外送服務來「借款」，並在備註欄上留言解釋，他需要有人帶身分證到地檢署去保他，交保金大約5萬，他出去後會立刻還錢，並附上1888元當謝禮。

超狂外送訂單引起網友討論，「這是詐騙吧」、「先把10萬保證金匯過來再說」、「認識的人都沒有要保他了，不認識的真的敢去保」、「既然拿得出5萬就請家人親戚朋友不就好了，幹嘛要找外送」、「交保完以後，他出來錢不給你，那怎辦」」、「在地檢署還能用手機是不是騙我？」

但有過來人分享，在地檢署開完庭以後，如果被諭令可交保，地檢署會讓被告使用手機來聯絡家人或朋友。還有人PO照片表示，除了可以用手機以外，還有餅乾可以吃。