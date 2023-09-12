韓國女子天團TWICE正忙開世界巡迴演唱會「READY TO BE」，11日在巴黎雅高體育館開唱，有網友就拍到子瑜在舞台上熱舞扭臀，下秒卻遭襲臀，畫面全被拍，而伸「鹹豬手」的其實是隊友Mina。

子瑜身穿花朵圖案小背心、牛仔褲，辣露小蠻腰、美背，當時她正在舞台上跟著音樂熱舞扭臀，下一秒遭隊友Mina伸手偷摸翹臀，子瑜則對Mina露出淡淡微笑，兩人互動把全場氣氛炒到最高點。演唱會結束後，子瑜也分享多張舞台花絮照，辣穿白色挖背貼身洋裝、花朵圖案小背心以及謝幕T恤團服，多套服裝讓網友大飽眼福。

mina and tzuyu my beloveds pic.twitter.com/92CblBKGUx — mitzu thinker (@mitzusource) September 10, 2023

子瑜擁甜美顏值和精湛舞藝，作風親民的她，自從開個人IG後，就不時分享美照、生活大小事，TWICE各成員自從去年5月開通IG後，吸引超多粉絲追蹤，其中，子瑜至今已累積1214萬粉絲，是繼TWICE日本團員MOMO後，第2個IG粉絲破千萬的成員，可見子瑜人氣超夯。