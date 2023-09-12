龍潭科學園區擴建計畫範圍內被徵收所有權人與居民代表，12日於凱達格蘭大道召開記者會，說明竹科管理局聲稱將剔除部分社區，但開發範圍內仍有許多居民、土地所有權人仍將被迫遷，擔憂家園、土地不保，甚至生活環境遭受汙染破壞。（鄧博仁攝）

為因應台積電擴廠需求，國科會竹科管理局擬徵收158.59公頃，未料其中有88％為私人土地，不僅有住家、甚至要拆遷德龍國小，引發在地民眾不滿，今天赴總統府前抗議「反對龍科徵收、守護美麗家園」，有學者批評，龍科三期連興辦事業計畫都未提出，就直接到最後的土地徵收計畫，成「土地掠奪計畫」。

龍潭科學園區擴建計畫範圍內被徵收所有權人與居民代表，12日於凱達格蘭大道召開記者會，說明竹科管理局聲稱將剔除部分社區，但開發範圍內仍有許多居民、土地所有權人仍將被迫遷，擔憂家園、土地不保，甚至生活環境遭受汙染破壞。（鄧博仁攝）

竹科管理局今年7月26日召開第一次公聽會，僅提及本案將作為2奈米以下積體電路先進製程用地，粗略概估預期效益，但居民認為不符合公益性、必要性、比例原則、合法性等，因而拒絕被徵收。

龍科三期自救會會長張乃元表示，公聽會後大家十分擔心、惶恐、害怕，憂心住了許久的老厝會被徵收，只希望有居住的權利；居民魏小姐說，一輩子就住在龍潭，從來沒有犯罪或少繳一毛稅，現在卻可能跟難民一樣被踢走，「政府公然搶劫我們」，哪有民主國家用惡法懲治良民的呢？盼龍科撤案。

政治大學地政系教授徐世榮說，土地徵收要符合嚴謹的要件，包括合法性、公益性、必要性、比例性及後續的補償及安置等，而依法竹科要提出興辦事業計畫、環保計畫、都市計畫等才能啟動土地徵收計畫，但竹科連興辦事業計畫都沒有提出，直接進行至土徵計畫，「完全不合法，根本是土地掠奪計畫」。