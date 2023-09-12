俄羅斯總統普丁今日參加東方經濟論壇全會，並舉行一系列雙邊會晤。他與中國國務院副總理張國清會晤時表示，俄中關係已達到「前所未有的歷史高度」，兩國間的合作將繼續下去。克宮則說，普丁和中國國家主席習近平的接觸，計劃在今年年底前進行。

俄羅斯衛星通訊社報導，普丁在與張國清會晤時向習近平致意，並指出俄中關係良好。普丁強調，俄中關係已達到前所未有的歷史高度，兩國間的合作將繼續下去。

普丁還說，俄中貿易額可能在不久的將來達到2000億美元。據統計，2022年中俄兩國貨物貿易額實現1902.7億美元的歷史性突破，中國繼續保持俄國第一大貿易夥伴國地位。

第八屆東方經濟論壇於10日至13日在海參崴舉行，來自50多個國家和地區的約7000名代表參加本屆論壇；普丁12日出席2023年東方經濟論壇全會。應俄羅斯政府邀請，張國清於10日至12日出席論壇。

另外，克里姆林宮發言人培斯科夫12日稍早表示，普丁和習近平的接觸，計劃在今年年底前進行。

培斯科夫指出，普丁與張國清的會晤是一個重要的機會，可以在計劃中的雙邊高層接觸方面快速進行交流，比方說，在今年年底之前。

此前，普丁曾於1日表示，他很快將與習近平舉行會談，他們將討論包括拓展人文交流在內的問題。

據報導，第三屆一帶一路國際合作高峰論壇將於10月在北京舉行，俄方人士稱，中方期待普丁10月訪中參加一帶一路論壇；普丁已收到訪中邀請，打算在10月對中國進行訪問。