54歲女星何如芸去年9月結束19年豪門婚姻，回復單身狀態的她將精力投入工作當中，近年在電視劇《炮仔聲》、《婚姻結業式》、《一家團圓》、《加油喜事》都有精彩表現。近日， 何如芸上節目分享身體狀況，坦言自己長期有胃病，一度懷疑自己了胃癌。

何如芸最近上談話節目《11點熱吵店》分享自身健康狀況，她坦言因為過去拍8點檔壓力很大且三餐不固定，導致長期胃痛、脹氣，即便後來有了小孩，她變成三餐定時吃，但還是會不舒服，而且一天就要吞兩種胃藥，後來她去醫院檢查，一看到醫生就說：「我應該是得胃癌。」結果被醫生白眼：「癌症不會痛，應該是發炎。」

何如芸長期腸胃不適，懷疑自己罹胃癌。(影片來源/11點熱吵店 Youtube)

之後她去照了腸胃鏡，檢查出息肉並動手術割掉，但醫生提醒兩個警訊，要她兩年後一定要再回來照腸胃鏡，「醫生說我的息肉是長在腺體上，其中一顆息肉是長在大腸癌的好發位置，而且我也有幽門桿菌，殺了很久才殺掉，幽門桿菌也很有機會變成胃癌。」

來賓陳昶宇醫生聽完何如芸的分享，他表示只要是大腸息肉，都有機會變成大腸癌，「不是說他長在比較好發大腸癌的位置，就比較容易變成大腸癌，。」另一位陳柏臣醫生也補充說明，胃癌症狀並沒有那麼明顯，建議還是要定期健檢，注意身體狀況。