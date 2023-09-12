4名美國官員指出，拜登政府即將批准向烏克蘭運送裝有集束炸彈的遠程飛彈，使基輔有能力深入俄羅斯占領的領土並造成重大破壞。

美國官員說，烏軍近幾個月以155毫米口徑榴彈炮發射集束炸彈，在前線取得一些成功，因此華府正考慮為基輔提供射程可達306公里的陸軍戰術飛彈系統（ATACMS），或裝有集束彈、射程約72公里的導引多管火箭系統（GMLRS）。

如獲通過，上述任一種飛彈系統都可快速運送到基輔。

烏克蘭目前使用的155毫米口徑榴彈炮最大射程約29公里，最多可攜帶48枚小炸彈，而美方納入考慮的陸軍戰術飛彈系統可發射約300枚或更多小炸彈；導引多管火箭系統則是烏克蘭武器庫中已有的版本，能發射多達404枚集束炸彈。

兩名消息人士指出，烏克蘭對俄羅斯的反攻目前已取得進展，白宮希望在此關鍵時刻進一步增強烏軍戰鬥力。

白宮拒絕評論路透社的報導。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1120912