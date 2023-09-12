健走是便利又能為健康帶來好處的一項運動。對此，腎臟科醫師江守山引述國外研究表示，運動對冠心病患者有益，但北歐式健走改善效果最好，甚至優於高強度間歇訓練、中等至高強度連續訓練。其與一般健走的差別在於，左右手需分別拿一支健走杖。

江守山在臉書專頁「江守山醫師」發文表示，根據一項發表在《Canadian Journal of Cardiology》的研究顯示，北歐式健走為改善整體健康的最佳運動類型之一。研究人員提到，冠心病患者的功能能力下降，生活品質較低，且再次心臟病發作的風險高，即便很多病人都知道運動有助改善健康狀態，但卻因定期步行運動較無聊，導致難以持之以恆。

江守山說，研究人員在3個月內針對130名心臟病患者進行了幾種不同的運動，即高強度間歇訓練（HIIT）、中等至高強度連續訓練（MICT）和北歐式健走，評估功能能力、生活品質和抑鬱症的改善程度。

結果發現，3種形式的運動都有效果，但改善幅度最大的，是在那些進行北歐式健走受試者身上看到。從數據來看，北歐步行者的整體改善率為19％，而高強度間歇訓練組為13％，中等至高強度連續訓練組則為12％。

所謂的北歐式健走是一般健走的進階版，搭配左右手各一支健走杖行進。根據學者林賽·博頓斯（Lindsay Bottoms）發表在《對話》（The Conversation）的文章指出，此健走法有7大好處，包括燃燒更多卡路里、減輕四肢疼痛、改善上身力量、增加核心力量、減少跌倒風險、促進心血管健康及走得更快。