「問問2024總統候選人：教育百年大計怎麼辦？」今(12)日舉行9月第二場論壇，邀集中華民國私立學校文教協會、全國私立中學聯盟、中華民國提出包括：技職生雪崩高級中等學校校長協會、全國高級中等學校教育產業工會等教育團體，針對9月主題「技職教育」造成的人才缺口、如何重振技職改革產官學、私校辦學困境、雙語教育衝擊技職生學習、技職師培法規窒礙難行、偏鄉技職產業實作難以推展等共有12項問題，向總統候選人提問。希望以良性公共政策溝通模式，共同凝聚國家未來教育政策願景，厚實國家人力資本的全球化競爭力。

中華民國私立學校文教協會首席顧問楊敦和校長指出，近年台灣技職院校學生人數雪崩式銳減，「先公立、後私立」、「先普通大學，後技職院校」的迷思從未被打破，技職教育正以加速度消失中，導致產業人才缺口逐漸擴大；加上技職教育與職業訓練雖分屬不同部會，培訓的專業卻有許多近似，業務相互重疊，無法發揮相輔相成之效。期待政府重新檢視技職教育應有的內涵及尊嚴，整合產業人才培訓機制，並提出振興技職教育的具體政策。

中華民國高級中等學校校長協會理事林恭煌校長強調，技職教育為國家政經建設提供優質人力，產官學的合作更是臺灣產業及經濟發展的重要推手，然而技職教育在整體教育經費分配上嚴重不足，影響技職教育生存發展。期望政府配合國防、經建、產業等未來發展需要，強化產官學合作，為技職教育挹注更多資源，並成立｢國際技能競賽培訓中心」，加強各類競賽職類，以落實「選、訓、賽、輔」業務整合政策，落實培養卓越技職人才。

全國私立中學聯盟發起人暨榮譽顧問陳建佑校長則表示，《技術及職業教育法》中關於師資培育內容，對公私立高級中學是窒礙難行且不切實際的，該法頒布八年多來，多數高中職學校皆難以執行。建議重新審視《技術及職業教育法》中第24、25、26條，反思當初針對高中職階段訂定「具備一年業界經驗才能聘用」，以及「在職教師每六年至少要有六個月的產業研習或研究」的原因和目的，重新規劃更合理可行的做法，讓所謂「合格教師證書」包含產業經驗，並且訂定可行且有效的在職持續增能方案。

全國高級中等學校教育產業工會政策組主任中正高中賴和隆老師提到，目前高職生畢業後多數選擇升學，一來是升學機會多且容易，二來是產業所需人才條件更高難以就業，導致高職課程規劃有將技高普高化的現象。此外，由於少子化衝擊，技高招生逐年惡化，減班退場情況頻傳，教師在難以安心就業的情況下，要深化教學技能或精進教學知能，都將淪為空談。期望政府對於高職生的升學、就業與課程能有統整與規劃，以面對產業激烈變動與就業市場需求。

由台灣教育智庫發起、號召國內重要教育團體共襄盛舉的「問問2024總統候選人：教育百年大計怎麼辦？」從2023年8月至12月，分別以「108 課綱」、「技職教育」、「高等教育」、「私校轉型與退場」、「境外生與國際人才」等五大主題，每月邀集國內重要教育團體向2024年總統候選人提問，提供未來總統教育政策願景及推動的思考方向，

2023年行政院統計，2300萬國民中，就學人口高達410萬人，全民至少1050萬人包括自己或家人正接受學前教育、國民教育或高等教育。因此2024年總統大選，候選人提出的教育政策，與超過投票人數36％、700萬選民自身或家人的權益，息息相關。