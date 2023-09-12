東南水泥去年4月連假期間發生東南水泥高塔拆除不慎，造成台鐵、高鐵被迫停駛，影響逾12萬名乘客。橋頭地檢署日前偵結，外包商炯德營造已賠償受損失相關單位逾8000萬元並達成和解，其中高市府原本求償581萬元，最後卻以300萬元和解收場，高市府也曝光關鍵原因。

事發後，高雄市長陳其邁痛斥，東南水泥與營造商非常不應該，屬重大違規，市府將求償到底。高市府法制局表示，去年發生事故後，高市府針對出動工務、消防、警察、交通、捷運、勞工及環保等局處支援，並調度轄內大眾運輸接駁旅客所生之耗費，經盤點後委請律師向東南水泥求償581萬元。

法制局說明，因檢方偵辦公共危險罪，當庭勸籲和解，經市府委任律師出具法律意見書，審酌司法實務見解，且為避免冗長訴訟程序及負擔律師費等訴訟費用，遂同意以300萬元與東南公司達成和解，此並足以確保本府權益。

炯德李姓女負責人、翔城工程負責人葉男與監工林男等3名被告，到案後坦承犯行，並賠償金額給相關單位包含高鐵6000萬元、台鐵748萬8661元、台電1347萬7342元，以及高雄市政府300萬元、台南市政府120萬元達成和解，並均已賠付完畢。3人還得支付給公庫共95萬元。檢方因此處以緩起訴處分。