國民黨主席朱立倫12日到新北土城五穀先帝廟為國民黨新北市議員、立委參選人林金結助選，他表示，希望土城的支持者全力支持五星級市長、國民黨總統參選人侯友宜和將林金結送進立法院，努力達到2024政黨輪替、立委席次過半，並強調林金結在立院一定會為土城地區爭取中央補助，積極發展當地產業。

朱立倫致詞時表示，過去他擔任新北市長8年及現任新北市長侯友宜任內，都在努力建設土城地區，讓土城在這10多年來是新北發展最快、進步最快的地方，而這些進步絕對少不了林金結的貢獻。

朱立倫也表示，早在4年前林金結就該當選立委，但當時黨內不夠團結，而這只能怪自己，但是他強調，這次勢必整合在野所有力量，全力支持林金結進入立法院，並重申離2024大選剩4個月，一定會全力衝刺讓國民黨重返執政、立委席次過半。

林金結致詞時則先幽默表示，土城來了1位「老帥哥」，也感謝議員江怡臻、國民黨新北市黨部主委黃志雄出席這次活動，更感謝朱擔任新北市長時對土城地區的積極建設，讓土城醫院完工啟用、三鶯線動工等。他強調，新北市邊了預算想要發展，但是中央8400億前瞻預算新北卻分到最少，承諾一定會努力為土城地區積極爭取預算補助。

江怡臻則表示，不管過去黨內有什麼摩擦，都希望在此選出1位國民黨立委，這次選舉是場硬仗，她也努力在各種場合、政論節目中為國民黨發聲，希望大家團結支持由國民黨推舉出來的立委參選人及總統參選人。