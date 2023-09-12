台中市北區一中商圈1家服飾店店貓，日前趁主人不注意溜出門逛街，熱心民眾報警處理也結束這場喵星人出逃記。（台中市第二分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市北區一中商圈1家服飾店店貓，日前趁主人不注意溜出門逛街，大搖大擺招搖過街，熱心民眾不但立即上前「抱緊」處理，也帶喵星人到派出所，眼尖的員警發現貓咪項圈上有聯絡資訊，立即通知飼主，也結束這場喵星人出逃記。

台中市警察局第二分局育才派出所7日22時，有民眾帶著1隻金色長毛貓咪前來報案，原來民眾逛一中商圈在路邊看見1隻看似有年紀的長毛貓咪身旁沒有主人、坐在馬路上一動也不動，路人見貓咪脖子上有項圈疑似走失，因而將牠帶到附近的派出所請求協助。

正巧接手的戴姓員警本身家中就有養貓，相當熟悉貓咪的習性，目視判斷該貓咪已有年紀、且十分親人，「給摸給抱」應是有人養的，便先行用紙箱將貓咪裝著，雖然走失動物的動物管理非警察權責，須通知動保處將貓咪送往收容所安置。

但因時值深夜，無法至動物醫院掃瞄晶片找主人，經察看貓咪脖子上的項圈，發現有貓的名字「阿曼」及主人的名字，順利循線通知到飼主，飼主接獲通知後急忙到所內接回愛貓，原來「阿曼」是附近服飾店的店貓，晚上趁著店員不注意偷溜出門。

第二分局呼籲民眾，現代人飼養寵物的比例越來越高，對於愛貓、愛犬務必要施打晶片，並於動物醫院填具正確資料，帶著寵物外出時也要配戴上安全措施或是裝籠，以免發生遺憾；若民眾於路邊拾獲走失的寵物，可先帶至附近的動物醫院掃晶片，或通知動保處將寵物送至收容所安置，等待飼主領回。