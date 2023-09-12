桃園市龍潭區本月發生一起流浪犬群起圍攻咬死家犬的事件，家住龍潭區中央街附近的住戶，本月4日清晨出門買早餐，將家犬吉娃娃栓在自家門口，未料一名拾荒婦餵養的一群流浪犬，竟發狂似的上前撕咬體型嬌小的吉娃娃，而該名拾荒婦發現上前驅趕狗群，還將遍體麟傷的吉娃娃拎回住戶家門口隨即離開。住戶調閱監視器後，氣的向警方報案。

住戶指控，該名拾荒婦定期飼養流浪犬，也造成當地流浪犬群聚，不僅會追車，還會追逐幼童，成為危險因子，且狗群亂大小便也造成環境髒亂，多次向市府已及動保處反應，得到的回覆卻是「可誘捕不能抓捕，誘捕不到也沒輒，誘捕節育後須原地放回」，讓居民很無奈。

住戶也說，本月4日清晨起床後，將養了12年的吉娃娃，以牽繩栓在家門口便溺，接著他去巷口買早餐，沒想到回到家後，發現愛犬已滿身是傷，不到１分鐘就斷氣死亡。調閱監視器後才發現，在自己離開期間，拾荒婦正好帶著流浪狗群經過，狗群們一發現吉娃娃立刻衝上前撕咬，拾荒婦雖然有上前驅離狗群，但吉娃娃早已倒在地上遍體鱗傷，還被拾荒婦拎起放回住家門前，隨後快步離開。該名住戶怒控，動保處對於流浪犬造成社區危害，處理態度一直很消極，「難道要等到鬧出人命才肯處理嗎？」

市府動物保護保處今天表示，接獲吉娃娃飼主陳情檢舉，立即派人前往龍潭區中央街及烏林里一帶，針對附近的異常流浪狗抓捕處理，至今已抓捕4隻流浪狗送至新屋動保園區收容，也將進一步了解查明餵養者是否疏縱責任。龍潭警方則說，該名飼主有到派出所詢問家犬遭流浪狗咬死一事，但尚未正式提告，也通報給動保處做後續處理事宜。