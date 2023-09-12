俄羅斯新聞社（Ria Novosti）今天證實，北韓領導人金正恩已經抵達俄國境內。俄媒報導指出，金正恩將於本週稍晚會見總統蒲亭（Vladimir Putin）。

北韓官媒今天報導，金正恩10日從平壤搭乘私人列車動身前往俄羅斯，隨行人員包括軍火業高層和軍事人員，以及北韓外長。

日本共同社稍早援引不具名俄方消息人士說法報導，載著金正恩的列車已經抵達哈桑 （Khasan）車站，這是從北韓通往俄羅斯遠東地區的主要鐵路門戶。

金正恩不常走訪海外，掌權12年間僅出國7次，跨越兩韓邊界2次，而上述幾次出訪行程中，有4次是前往北韓主要政治盟邦中國。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說：「這將會是全面性的訪問。兩國的代表團將舉行會議。之後若有必要，兩國領導人會繼續以一對一形式進行溝通。」

哈桑當地官員婉拒對金正恩到訪的報導置評。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1120912

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