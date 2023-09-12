俄羅斯新聞社（Ria Novosti）今天證實，北韓領導人金正恩已經抵達俄國境內。俄媒報導指出，金正恩將於本週稍晚會見總統蒲亭（Vladimir Putin）。

北韓官媒今天報導，金正恩10日從平壤搭乘私人列車動身前往俄羅斯，隨行人員包括軍火業高層和軍事人員，以及北韓外長。

The meeting of Putin and Kim Jong Un will likely take place in Vladivostok - CNN.



Their first meeting ever also took place there, in April 2019.



Putin has already arrived to Vladivostok on Monday, the Kremlin reported. Kim Jong Un is most likely traveling there by train now.… pic.twitter.com/bc453U7HnL — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 11, 2023

日本共同社稍早援引不具名俄方消息人士說法報導，載著金正恩的列車已經抵達哈桑 （Khasan）車站，這是從北韓通往俄羅斯遠東地區的主要鐵路門戶。

金正恩不常走訪海外，掌權12年間僅出國7次，跨越兩韓邊界2次，而上述幾次出訪行程中，有4次是前往北韓主要政治盟邦中國。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說：「這將會是全面性的訪問。兩國的代表團將舉行會議。之後若有必要，兩國領導人會繼續以一對一形式進行溝通。」

哈桑當地官員婉拒對金正恩到訪的報導置評。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1120912