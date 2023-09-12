賴麗櫻為求真相，堅持實地勘察。（中天新聞提供）

由賴麗櫻主持的中天《民間特偵組》YT頻道，探討民生議題、食品安全與重大政策等，她邀集各界法學專家、教授、大律師等，發揮專業偵查精神，維護民眾權益為大家揭開真相。她坦言採訪過程不免會遇到困難，但仍堅持為民發聲，「報導最重視的環節是『抓出爭議點，平衡報導』。當報導關係到指控、被指控方，都要做到起碼的平衡報導，讓真相釐清，並周全第三方社會大眾知的權利」。

《民間特偵組》為求真相，除了蒐集資料，也會實地探訪，賴麗櫻曾接獲民眾投訴農田被迫蓋光電，特地到南部採訪了解實情：「何謂被迫！因為蓋光電要簽合約，是有農民被恐嚇。」她說，由於蓋太陽能板占用大片土地、良田，作物生產減少，破壞生態棲地，造成保育類動物即將消失，「這不是缺電加速開發的問題而已，是整個台灣人的永續土地、循環利用沒了，而且很可能在這一代就會毀掉，光電場使用過的土地都會變死土。」

賴麗櫻語重心長地說，光電板問題對南部以外的民眾可能感受較低，身為北部人的賴麗櫻，透過採訪才知道光電板已對環境造成極大影響，更被親眼所見的滿目瘡痍土地震驚不已，她難過的說：「看到大片山頭被剷、森林被砍，生態破壞，很想哭，採訪到要掉淚。」

賴麗櫻坦言，在挖掘真相時會遇到相關單位不願正面積極回應或是四兩撥千金，導致最終還是一團謎，於是人民怨聲載道，糾結在無解的政策底下，這讓身為新聞人的賴麗櫻實在難以忽視，因此燃起新聞魂，「到底是什麼深不可測的事實無法揭露？」

賴麗櫻在新聞圈已有20年資歷，選擇為人民探討真相成為一路走來支撐她的成就感：「我們一開始並不知道報導的影響會有多大，往往報導真相出來後，會有觀眾的反饋，支持和加油，更重要的是獲得解決。」

賴麗櫻2018年曾獲「消費者權益報導獎」，因為揭露縮水甘油脂的致癌物，在國際癌症研究中心歸類為2A級致癌物，花了一個月調查採訪，發現這物質存在於某些巧克力、餅乾、糕點等，它是在植物油精煉油脂的過程中所產生出來的有害物質，食藥署便快速訂定限量標準草案，隔年就實行，在食安上有所助益。正因為報導不忘堅持調查的精神，頻道獲得廣大觀眾回饋，讓製作團隊更有動力繼續做對的事，對的報導。更多真相報導，請鎖定每周三下午4點30至5點30《民間特偵組》YT頻道直播：https://reurl.cc/ka0bAG