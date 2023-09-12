微信公眾號「中國載人航太」消息，北京時間12日9時13分，圓滿完成既定任務的天舟五號貨運太空船，已受控再入大氣層。貨運太空船絕大部分器組件在再入大氣層過程中燒蝕銷毀，少量殘骸落入南太平洋預定安全海域。

據介紹，隨天舟五號貨運太空船搭載上行的多項太空應用專案進展順利，取得可喜成果，為太空站應用與發展階段的營運管理積累了重要經驗。其中，天舟五號貨運太空船於2022年12月18日成功釋放「澳門學生科普衛星一號」立方星，目前該立方星在軌運行穩定，為粵港澳大灣區、海峽兩岸及全球各地業餘無線電愛好者提供了良好航太科學實踐平台，有力推動了大陸和澳門在航太科普教育方面的深度合作和交流互動。按計畫，未來雙方將持續深化合作，面向澳門青少年開展更廣泛、更豐富的航太科學交流活動，不斷推動澳門科技創新，為澳門培育多元發展新動力。

此外，太空氫氧燃料電池在軌實驗取得成功，初步驗證了燃料電池能源系統在軌艙外真空、低溫及微重力條件下發電特性、變功率回應規律以及電化學反應的介面特性，為太空燃料電池能源系統研製和關鍵技術攻關提供了重要數據和理論支撐，未來將推動宇航燃料電池應用發展，為推進中國載人探月任務提供有力支援。太空高能粒子探測載荷完成首次艙外探測任務，該探測載荷是國際首次在太空探測領域突破了新型無機激發體探測關鍵技術，實現了高效中子測量和高精度中子／伽馬射線甄別；未來將持續開展太空軌道各類帶電粒子、中子及粒子輻射效應探測，為開展相關太空科學試驗和工程應用等提供關鍵參考參數，具有重大科學研究和應用價值。

為主動服務國家重大戰略需求、促進前沿科技發展，中國載人航太工程辦公室從2021年底開始面向社會徵集貨運太空船搭載項目，目前已有三批次應用項目搭載進入太空開展實（試）驗。後續，中國載人航太工程辦公室將持續面向社會徵集搭載項目，進一步發揮載人航太工程綜合效益。